ВМС опровергают, что морские пехотинцы были убиты из-за неуставных отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Командующий военно-морских сил ВС Украины Игорь Воронченко возразил, что причиной убийства четырех морских пехотинцев вблизи Широкино Донецкой области стали неуставные отношения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеобращение Игоря Воронченко, опубликованное на YouTube.
“В некоторых СМИ назывались основной причиной совершения этого преступления неуставные взаимоотношения. Те факты, которые сейчас у нас есть, эту информацию не подтверждают”, — заявил Воронченко.
“Прошу не спекулировать и не доводить ложную и недостоверную информацию обществу до завершения следствия”, — также отметил военный.
Как сообщал УНН, в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили убийство четырех военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины вблизи Широкино Донецкой области. По данному факту военная прокуратура сил АТО начала уголовное производство по статье “умышленное убийство двух или более лиц”, сообщила в Facеbook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.