ВМС спростовують, що морські піхотинці були вбиті через позастатутні відносини

“У деяких ЗМІ називалися основною причиною скоєння цього злочину позастатутні взаємовідносини. Ті факти, які зараз у нас є, цю інформацію не підтверджують”, — заявив Воронченко.

“Прошу не спекулювати і не доводити неправдиву і недостовірну інформацію до суспільства до завершення слідства”, — також наголосив військовий.

Як повідомляв УНН, у Генеральній прокуратурі України підтвердили вбивство чотирьох військовослужбовців одного із підрозділів Збройних сил України поблизу Широкиного на Донеччині. За цим фактом військова прокуратура сил АТО розпочала кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство двох або більше осіб”, повідомила у Facеbook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.