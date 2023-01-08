ВМС показали уничтожение противокорабельной мины

Специальной группой разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины мина была обезврежена на месте и перемещена к месту уничтожения, где был выполнен контролируемый подрыв.

Напомним

Побережье и прибрежные воды остаются достаточно опасной зоной именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде. В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите в соответствующие службы.