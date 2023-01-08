ВМС показали уничтожение противокорабельной мины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую штормовое море вынесло на побережье. Военно-морские силы ВСУ показали процесс ее уничтожения, сообщает УНН.
Специальной группой разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины мина была обезврежена на месте и перемещена к месту уничтожения, где был выполнен контролируемый подрыв.
Напомним
Побережье и прибрежные воды остаются достаточно опасной зоной именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде. В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите в соответствующие службы.