ВМС показали знищення протикорабельної міни

Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив.

Нагадаємо

Узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди. У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби.