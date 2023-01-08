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ВМС показали знищення протикорабельної міни

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На Одещині було виявлено чергову протикорабельну міну, яку штормове море винесло на узбережжя. Військово-морські сили ЗСУ показали процес її знищення, повідомляє УНН.

ВМС показали знищення протикорабельної міни

Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України міну було знешкоджено на місці і переміщено до місця знищення, де було виконано контрольований підрив.

Нагадаємо

Узбережжя і прибережні води залишаються досить небезпечною зоною саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди. У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби.

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