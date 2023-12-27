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ВМС почти завершило формирование Корпуса морской пехоты

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 03:00  •  31548 просмотра

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Завершается формирование нового Корпуса морской пехоты Украины. В его состав войдут существующие бригады морской пехоты и артиллерии, а также будут созданы новые подразделения.

На завершающем этапе находится формирование Корпуса морской пехоты, о создании которого в Украине объявили в этом году в мае этого года. Об этом сообщило Командование морской пехоты ВМС ВСУ, передает УНН.

Детали

В состав Корпуса войдут имеющиеся отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Также планируется создать еще несколько боевых бригад и батальонов морской пехоты.

Исходя из утвержденной структуры, соединение будет предназначено для выполнения тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной группировки или самостоятельно.

Корпус с соответствующим комплектом сил будет способен самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении.

Среди основных задач Корпуса - планирование, применение и обеспечение подчиненных войск, а именно оперативное планирование применения наземного компонента межвидовой группировки при проведении операции.

Также Корпус будет проводить наступательные (штурмовые, десантные) действия в акваториях рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС, а также оборону важных береговых объектов и участков побережья и тому подобное.

Командование морской пехоты тоже претерпит трансформацию. Этот орган управления войдет в состав командования ВМС ВС Украины как структурное подразделение. На него будут возложены функции определения требований к возможностям подчиненных сил, определения потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач.

Также Командование морской пехоты будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения и тому подобное.

Напомним,

О создании Корпуса морской пехоты в ВМС ВСУ 23 мая 2023 года объявил президент Украины Владимир Зеленский, объяснив, что это увеличит потенциал использования морской пехоты.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
ВМС майже завершило формування Корпусу морської піхоти
The Navy has almost completed the formation of the Marine Corps
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