ВМС почти завершило формирование Корпуса морской пехоты

На завершающем этапе находится формирование Корпуса морской пехоты, о создании которого в Украине объявили в этом году в мае этого года. Об этом сообщило Командование морской пехоты ВМС ВСУ, передает УНН.

Детали

В состав Корпуса войдут имеющиеся отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, а также другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Также планируется создать еще несколько боевых бригад и батальонов морской пехоты.

Исходя из утвержденной структуры, соединение будет предназначено для выполнения тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной группировки или самостоятельно.

Корпус с соответствующим комплектом сил будет способен самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении.

Среди основных задач Корпуса - планирование, применение и обеспечение подчиненных войск, а именно оперативное планирование применения наземного компонента межвидовой группировки при проведении операции.

Также Корпус будет проводить наступательные (штурмовые, десантные) действия в акваториях рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС, а также оборону важных береговых объектов и участков побережья и тому подобное.

Командование морской пехоты тоже претерпит трансформацию. Этот орган управления войдет в состав командования ВМС ВС Украины как структурное подразделение. На него будут возложены функции определения требований к возможностям подчиненных сил, определения потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач.

Также Командование морской пехоты будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения и тому подобное.

Напомним,

О создании Корпуса морской пехоты в ВМС ВСУ 23 мая 2023 года объявил президент Украины Владимир Зеленский, объяснив, что это увеличит потенциал использования морской пехоты.