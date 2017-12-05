ВМС получили 4 новых катера, названных в честь украинских городов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 декабря. УНН. Новосозданные для украинских ВМС катера получили названия украинских городов: “Вышгород”, “Кременчуг”, “Лубны” и “Никополь”. Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ, передает УНН.
Такие названия катера получили, учитывая ходатайство территориальных общин. В торжественной церимонии присвоения имен артиллерийским катерам приняли участие представители командования ВМС ВС Украины, органов государственной и местной власти, городские головы населенных пунктов, названия которых получили катера, ветераны, волонтеры, общественность.
“Вместе, одной командой, при поддержке промышленности, органов власти и местных общин, мы преодолеваем существующие проблемы и продолжаем движение вперед и свидетельством тому стала главное событие нынешнего празднования — 4 новых малых бронированных артиллерийских катера, построенных для ВМС, получили свои именные названия в честь украинских городов. Государственные испытания катеров вышли на завершающий этап и уже в ближайшее время они пополнят боевой состав украинского флота”, — отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.
Также во время мероприятий минутой молчания почтили память защитников Украины, отдавших свою жизнь за Родину.
Отмечается, что уже в ближайшее время в боевом составе ВМС Украины будет начисляться 6 малых бронированных артиллерийских катеров.
Напомним, 2 декабря в Черном море Военно-морские силы ВС Украины совместно с эсминцем ВМС США “Джеймс Уильямс” провели тренировку типа PASSEX.