ВМС получили 4 новых катера, названных в честь украинских городов

Такие названия катера получили, учитывая ходатайство территориальных общин. В торжественной церимонии присвоения имен артиллерийским катерам приняли участие представители командования ВМС ВС Украины, органов государственной и местной власти, городские головы населенных пунктов, названия которых получили катера, ветераны, волонтеры, общественность.

“Вместе, одной командой, при поддержке промышленности, органов власти и местных общин, мы преодолеваем существующие проблемы и продолжаем движение вперед и свидетельством тому стала главное событие нынешнего празднования — 4 новых малых бронированных артиллерийских катера, построенных для ВМС, получили свои именные названия в честь украинских городов. Государственные испытания катеров вышли на завершающий этап и уже в ближайшее время они пополнят боевой состав украинского флота”, — отметил командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Также во время мероприятий минутой молчания почтили память защитников Украины, отдавших свою жизнь за Родину.

Отмечается, что уже в ближайшее время в боевом составе ВМС Украины будет начисляться 6 малых бронированных артиллерийских катеров.

Напомним, 2 декабря в Черном море Военно-морские силы ВС Украины совместно с эсминцем ВМС США “Джеймс Уильямс” провели тренировку типа PASSEX.