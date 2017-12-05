ВМС отримали 4 нових катери, названих на честь українських міст

Такі назви катери отримали, враховуючи клопотання територіальних громад. В урочистій церимонії присвоєння назв артилерійським катерам взяли участь представники Командування ВМС ЗС України, органів державної та місцевої влади, міські голови населених пунктів, назви яких отримали катери, ветерани, волонтери, громадськість.

“Разом, однією командою, за підтримки промисловості, органів влади та місцевих громад, ми долаємо існуючі проблеми та продовжуємо рух вперед і свідченням тому стала головна подія цьогорічного відзначення — 4 нових малих броньованих артилерійських катера, побудованих для Військово-Морських Сил, отримали свої іменні назви на честь українських міст. Державні випробування катерів вийшли на завершальний етап і вже найближчим часом вони поповнять бойовий склад вітчизняного флоту”, — зазначив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко.

Також під час заходів хвилиною мовчання вшанували пам’ять захисників України, які віддали своє життя за Батьківщину.

Зазначається, що вже ближчим часом у бойовому складі ВМС ЗС України нараховуватиметься 6 малих броньованих артилерійських катерів.

Нагадаємо, 2 грудня у Чорному морі Військово-Морські сили ЗС України спільно з есмінцем ВМС США “Джеймс Уільямс” провели тренування типу PASSEX.