Мотивированные побеждать: в Киеве состоялся открытый кубок по каратэ при поддержке "Автодом Атлант"

Мероприятие проходило в течение 22 и 23 апреля на трех татами в спорткомплексе КНУБА и объединило вокруг себя более полутысячи семей из Киева, Полтавы, Одессы, Львова, Чернигова, Нежина, Николаева, Харькова и Запорожья. В соревнованиях приняли участие 562 спортсмена из 19 клубов в 74 категориях, среди которых дети, кадеты, юниоры, молодежь и взрослые.

Volkswagen как один из ведущих автомобильных брендов всегда поддерживает важные события мира спорта.

А главным партнером кубка Киева по карате в этом году стал "Автодом Атлант" – официальный дилер Volkswagen в Киевском и Днепропетровском регионах.

“Эти соревнования хорошо отражают несокрушимость украинского народа. Это то, за что нас, украинцев, полюбили по всему миру. Как социально ответственная компания мы всегда рады поддерживать важные события региона. Благодарны Киевской федерации карате за организацию и столь необходимую мотивацию для сотен представителей этого вида боевых искусств», – комментирует Петр Метельский, генеральный директор «Автодом Атлант».

По словам президента Киевской федерации каратэ Максима Белевцова, молодежь продолжает заниматься этим видом боевых искусств даже несмотря на войну. А соревнование является важной составляющей тренировочного процесса, ведь есть возможность бросить себе вызов, показать, чему научился, выйти на пик своих сил, аккумулируя усилия. Киевская федерация каратэ постоянно поддерживает своих спортсменов, стараясь обеспечить возможность соперничать и сейчас.

“Ставить жизнь на паузу – не лучший выход. Нам нужно поддерживать своих детей, давать им возможность расти и развиваться. Наша задача – поддерживать мотивированных юношей и девушек, поощряя их становиться еще лучше и тогда мы обязательно увидим их на мировых пьедесталах”, – рассказывает Максим Белевцов, президент Киевской федерации каратэ.

Президент Киевской федерации карате уверен, что участники соревнований показали свои лучшие результаты и вышли за пределы своих возможностей.

«Мы увидели замечательные выступления как опытных атлетов, так и новичков, которые соревновались с таким энтузиазмом, что когда-то, без сомнения, станут звездами каратэ и будут занимать мировые пьедесталы. Наша страна сейчас переживает непростые времена. И именно такие времена рождают сильных людей. Мы здесь и сейчас, в эпицентре событий, творим спортивную историю своего города, благодаря защитникам Украины, которые защищают нас от врага”, - добавляет Максим Белевцов.

Напомним, что "Автодом Атлант" с радостью приобщается к благотворительным и гуманитарным миссиям в своем регионе.

Так, кроме обслуживания автомобилей государственных и медицинских учреждений на специальных условиях, автоцентры "Автодом Атлант" еще в первые недели войны передали свои тестовые и служебные авто для нужд государства и волонтеров, а также приобрели авто для своих сотрудников, защищающих нашу страну в рядах ВСУ.

Еще для 50 семей г. Ирпень в компании профинансировали закупку продукции, необходимой для сбора продовольственных боксов. А сотрудники компании вместе с Украинским продовольственным фондом "Food Foundation UA" в роли волонтеров передали помощь непосредственно пострадавшим жителям города.