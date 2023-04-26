Вмотивовані перемагати: у Києві відбувся відкритий кубок з карате за підтримки “Автодім Атлант”

Захід відбувався протягом 22 та 23 квітня на трьох татамі у спорткомплексі КНУБА та об’єднав навколо себе більше півтисячі родин з Києва, Полтави, Одеси, Львова, Чернігова, Ніжина, Миколаєва, Харкова та Запоріжжя. У змаганнях взяли участь 562 спортсмени з 19 клубів у 74 категоріях, серед яких діти, кадети, юніори, молодь та дорослі.

Volkswagen, як один із провідних автомобільних брендів, завжди підтримує важливі події світу спорту.

А головним партнером кубку Києва з карате цьогоріч став “Автодім Атлант” – офіційний дилер Volkswagen у Київському та Дніпропетровському регіонах.

“Ці змагання добре відображають незламність українського народу. Це те, за що нас, українців, полюбили у всьому світі. Як соціально відповідальна компанія, ми завжди раді підтримувати важливі події регіону. Вдячні Київській федерації карате за організацію та таку необхідну мотивацію для сотень представників цього виду бойових мистецтв”, – коментує Петро Метельський, генеральний директор “Автодім Атлант”.

Зі слів президента Київської федерації карате Максима Бєлєвцова молодь продовжує займатися цим видом бойових мистецтв навіть попри війну. А змагання є важливою складовою тренувального процесу, адже там є можливість кинути собі виклик, показати, чому навчився, вийти на пік своїх сил, акумулюючи зусилля. Київська федерація карате постійно підтримує своїх спортсменів, стараючись забезпечити можливість змагатися і зараз.

“Ставити життя на паузу ‒ не найкращий вихід. Нам необхідно підтримувати своїх дітей, давати їм можливість рости і розвиватися. Наше завдання ‒ підтримувати мотивованих юнаків і дівчат, заохочуючи їх ставати ще кращими і тоді ми обов’язково побачимо їх на світових п’єдесталах”, ‒ розповідає Максим Бєлєвцов, президент Київської федерації карате.

Президент Київської федерації карате впевнений, що учасники змагань показали свої найкращі результати та вийшли за межі своїх можливостей.

“Ми побачили чудові виступи як досвідчених атлетів, так і новачків, які змагалися з таким запалом, що колись, без сумніву, стануть зірками карате та займатимуть світові п’єдестали. Наша країна зараз переживає непрості часи. Та саме такі часи народжують сильних людей. Ми тут і зараз, в епіцентрі подій, творимо спортивну історію свого міста, дякуючи захисникам України, які захищають нас від ворога”, - додає Максим Бєлєвцов.

Нагадаємо, що “Автодім Атлант” радо долучається до благодійних та гуманітарних місій у своєму регіоні.

Так, крім обслуговування автомобілів державних та медичних установ на спеціальних умовах, автоцентри “Автодім Атлант” ще в перші тижні війни передали свої тестові та службові авто для потреб держави і волонтерів, а також придбали авто для своїх співробітників, які боронять нашу країну у лавах ЗСУ.

Ще для 50 родин м. Ірпінь в компанії профінансували закупівлю продукції, необхідної для збору продовольчих боксів. А співробітники компанії разом з Українським продовольчим фондом "Food Foundation UA", у ролі волонтерів, передали допомогу безпосередньо постраждалим мешканцям міста.