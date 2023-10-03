Вмещает 700 человек одновременно: в лицее на Киевщине открыли укрытие двойного назначения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На Киевщине в Юровке Гатнянской громады открыли укрытие двойного назначения. Оно вмещает одновременно 700 человек. Укрытие обустроено в Юровском лицее, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
Детали
Работу нового укрытия проинспектировали начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, представители районной и местной власти.
“Здесь учатся 365 детей — преимущественно из сел Юровка и Вита-Почтовая. Укрытие является одним из крупнейших в учебных заведениях области — 725 м кв. Вмещает одновременно 700 человек. Общая стоимость проекта — 12,9 млн грн. Область выделила на это укрытие 6 млн грн в рамках софинансирования. Хочу, чтобы все укрытия выглядели именно так”, — рассказал Руслан Кравченко.
Укрытие имеет 2 отдельных входа с разных сторон. Один из них обустроен для лиц с особыми образовательными потребностями. Здесь есть 4 зала с необходимым набором мебели и интерактивными комплексами; 3 комнаты для сотрудников, оборудованные стульями; большой коридор с местами для сидения.
Также обустроена современная противопожарная система, WIFI, пожарный щит, во всех залах есть огнетушители. В укрытии установили современную систему вентиляции, водоснабжения и канализации. Есть 6 санузлов и 6 душевых кабин. Кроме того, есть запасы питьевой воды, продуктов, медицинские аптечки, одеяла, спальные мешки, раскладушки и карематы. Для нужд учебного заведения и укрытия приобретен мощный генератор (75 кВт).
“Созданы все условия, чтобы дети не отвлекались от учебы. Если какой-то из классов будет писать контрольную работу и раздастся тревога, ее придется продолжить в укрытии. Есть специально обустроенный класс. Так что прогулять не удастся. Продолжаем создавать безопасную среду для качественного обучения детей. Хотим, чтобы родители, отправляя малышей в школы и сады, были уверены, что с детьми все будет хорошо!” — добавил начальник Киевской областной военной администрации.