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Вміщує 700 осіб одночасно: у ліцеї на Київщині відкрили укриття подвійного призначення

Вміщує 700 осіб одночасно: у ліцеї на Київщині відкрили укриття подвійного призначення

Київ • УНН

 • 698377 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Київщині в Юрівці Гатнянської громади відкрили укриття подвійного призначення. Воно вміщує одночасно 700 осіб. Укриття облаштоване в Юрівському ліцеї, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Деталі

Роботу нового укриття проінспектували начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, представники районної та місцевої влади.

“Тут навчаються 365 дітей — переважно з сіл Юрівка та Віта-Поштова. Укриття є одним із найбільших у закладах освіти області — 725 м кв. Вміщує одночасно 700 осіб. Загальна вартість проєкту — 12,9 млн грн. Область виділила на це укриття 6 млн грн у рамках співфінансування. Прагну, щоб усі укриття виглядали саме так”, — розповів Руслан Кравченко.

Укриття має 2 окремі входи з різних боків. Один із них облаштований для осіб з особливими освітніми потребами. Тут є 4 зали з необхідним набором меблів та інтерактивними комплексами; 3 кімнати для співробітників, облаштовані стільцями; великий коридор із місцями для сидіння.

Також облаштована сучасна протипожежна система, WIFI, пожежний щит, в усіх залах є вогнегасники. В укритті встановили сучасну систему вентиляції, водопостачання та каналізації. Є 6 санвузлів та 6 душових кабін. Крім того, є запаси питної води, продуктів, медичні аптечки, ковдри, спальні мішки, розкладачки і каремати. Для потреб закладу освіти та укриття придбано потужний генератор (75 кВт).

“Створені всі умови, щоб діти не відволікалися від навчання. Якщо якийсь із класів писатиме контрольну роботу і лунатиме тривога, її доведеться продовжити в укритті. Є спеціально облаштований клас. Тож прогуляти не вдасться. Продовжуємо створювати безпечне середовище для якісного навчання дітей. Прагнемо, щоб батьки, відправляючи малечу до школи та садків, були впевнені, що з дітьми все буде добре!” — додав начальник Київської обласної військової адміністрації.

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