Власти белгородской области заявили о пострадавших после атаки БПЛА на город и район

В Белгороде и районе есть пострадавшие в результате массированной атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Белгородской области Александр Шуваев, пишет УНН.

Детали

По словам российского чиновника, в городе зафиксированы повреждения и очаги возгорания, а на местах работают пожарные расчеты и специальные подразделения.

На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Продолжают работать спецподразделения – заявил губернатор.

Он также сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие. По словам губернатора, их оперативно доставили в больницы.

Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет. Украинская сторона официально не комментировала заявления российской власти.

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