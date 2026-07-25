Власти белгородской области заявили о пострадавших после атаки БПЛА на город и район
Киев • УНН
Губернатор белгородской области сообщил о пострадавших в результате массированной атаки беспилотников. В городе и районе зафиксированы повреждения и возгорания.
В Белгороде и районе есть пострадавшие в результате массированной атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Белгородской области Александр Шуваев, пишет УНН.
Детали
По словам российского чиновника, в городе зафиксированы повреждения и очаги возгорания, а на местах работают пожарные расчеты и специальные подразделения.
На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Продолжают работать спецподразделения
Он также сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие. По словам губернатора, их оперативно доставили в больницы.
Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет. Украинская сторона официально не комментировала заявления российской власти.
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