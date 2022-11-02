Владелец "Киевстара" Veon продает российские активы

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«Veon Ltd, глобальный цифровой оператор, предоставляющий конвергентные возможности подключения и онлайн-услуги, сегодня объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских операций. Руководство Veon сейчас изучает варианты, чтобы обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, ее акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в россии, так и за ее пределами», - говорится в сообщении.

Детали

В пресс-службе "Вымпелкома" сообщили "Коммерсанту", что на компанию было наложено множество регуляторных ограничений в связи с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из «недружественной юрисдикции»: «Это привело к тому, что компания находится в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка».

По данным Veon, за второй квартал 2022 года на россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более 1 млрд долл. По количеству мобильных абонентов (47 млн) ПАО «Вымпелком» уступало лишь пакистанским активам (75,5 млн пользователей). Выручка ПАО по итогам 2021 года составила 286 млрд руб. при чистой прибыли 3 млрд руб.