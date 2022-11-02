Власник "Київстару" Veon продає російські активи

ukru
Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
Ексклюзив
10:23 • 25591 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 48579 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 51040 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 56297 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 71336 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 191565 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 146522 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171414 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194791 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 225106 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 131955 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 154142 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

05:49 • 52374 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 67914 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 72016 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 191568 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 474193 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 425455 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 633083 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 755365 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 2940 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 34577 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 67919 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 107182 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 141891 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Власник "Київстару" Veon продає російські активи

Власник "Київстару" Veon продає російські активи

Київ • УНН

 • 470610 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Телекомунікаційний холдинг із Нідерландів Veon, якому належить мобільний оператор «Київстар», оголосив про початок проведення конкурентного продажу російського ПАТ «Вимпелком». Про це йдеться у повідомленні компанії, передає УНН.

Цитата

«Veon Ltd, глобальний цифровий оператор, що надає конвергентні можливості підключення та онлайн-послуги, сьогодні оголошує про проведення конкурентного процесу продажу щодо своїх російських операцій. Керівництво Veon наразі вивчає варіанти, щоб забезпечити досягнення оптимального результату для всіх зацікавлених сторін, включаючи Veon, її російські підрозділи, її акціонерів, кредиторів, клієнтів та співробітників, які працюють як у росії, так і за її межами», - йдеться у повідомленні.

Деталі

У пресслужбі "Вимпелкому" повідомили "Коммерсанту", що на компанію було накладено безліч регуляторних обмежень у зв'язку з тим, що акціонером компанії є іноземний холдинг із «недружньої юрисдикції»: «Це призвело до того, що компанія перебуває у менш вигідному становищі в порівнянні з іншими гравцями телеком-ринку».

За даними Veon, за другий квартал 2022 року на росію припадало більше ніж половина виручки холдингу, тобто трохи більше ніж 1 млрд дол. За кількістю мобільних абонентів (47 млн) ПАТ «Вимпелком» поступалося лише пакистанським активам (75,5 млн користувачів). Виторг ПАТ за підсумками 2021 року становив 286 млрд руб. за чистого прибутку 3 млрд руб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.15
Ethereum
$1,873.01