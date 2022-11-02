Власник "Київстару" Veon продає російські активи

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«Veon Ltd, глобальний цифровий оператор, що надає конвергентні можливості підключення та онлайн-послуги, сьогодні оголошує про проведення конкурентного процесу продажу щодо своїх російських операцій. Керівництво Veon наразі вивчає варіанти, щоб забезпечити досягнення оптимального результату для всіх зацікавлених сторін, включаючи Veon, її російські підрозділи, її акціонерів, кредиторів, клієнтів та співробітників, які працюють як у росії, так і за її межами», - йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі "Вимпелкому" повідомили "Коммерсанту", що на компанію було накладено безліч регуляторних обмежень у зв'язку з тим, що акціонером компанії є іноземний холдинг із «недружньої юрисдикції»: «Це призвело до того, що компанія перебуває у менш вигідному становищі в порівнянні з іншими гравцями телеком-ринку».

За даними Veon, за другий квартал 2022 року на росію припадало більше ніж половина виручки холдингу, тобто трохи більше ніж 1 млрд дол. За кількістю мобільних абонентів (47 млн) ПАТ «Вимпелком» поступалося лише пакистанським активам (75,5 млн користувачів). Виторг ПАТ за підсумками 2021 року становив 286 млрд руб. за чистого прибутку 3 млрд руб.