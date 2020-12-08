Владелец отеля "Токио Стар" умер от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Владелец одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный, который находился под следствием после пожара, умер от COVID-19. Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вадим Черный был неоднозначным человеком. Но я очень уважаю его", - написал Обухов.
На вопрос в комментариях под постом, какова причина смерти депутат ответил: "Корона, две или три недели в коме на ИВЛ пролежал".
Напомним, правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице "Токио Стар", в которой погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.
Как сообщалось ранее, ночью 17 августа 2019 года в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар", погибли 9 человек.