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Власник готелю “Токіо Стар” помер від COVID-19

Власник готелю “Токіо Стар” помер від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Власник одеського готелю “Токіо Стар” Вадим Чорний, який перебував під слідством після пожежі, помер від COVID-19. Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Вадим Чорний був неоднозначною людиною. Але я дуже поважаю його”, — написав Обухов.

На запитання в коментарях під постом, яка причина смерті депутат відповів: “Корона, два або три тижні в комі на ШВЛ пролежав”.

Нагадаємо, правоохоронці затримали Вадима Чорного після пожежі у готелі “Токіо Стар”, у якій загинули дев’ять осіб. Згодом власнику одеського готелю прокуратура оголосила про підозру.

Як повідомлялося раніше, вночі 17 серпня 2019 року в Одесі сталася пожежа в готелі “Токіо Стар”, загинуло 9 осіб.

Українські Національні Новини

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