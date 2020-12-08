Власник готелю “Токіо Стар” помер від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Власник одеського готелю “Токіо Стар” Вадим Чорний, який перебував під слідством після пожежі, помер від COVID-19. Про це повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вадим Чорний був неоднозначною людиною. Але я дуже поважаю його”, — написав Обухов.
На запитання в коментарях під постом, яка причина смерті депутат відповів: “Корона, два або три тижні в комі на ШВЛ пролежав”.
Нагадаємо, правоохоронці затримали Вадима Чорного після пожежі у готелі “Токіо Стар”, у якій загинули дев’ять осіб. Згодом власнику одеського готелю прокуратура оголосила про підозру.
Як повідомлялося раніше, вночі 17 серпня 2019 року в Одесі сталася пожежа в готелі “Токіо Стар”, загинуло 9 осіб.