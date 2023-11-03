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Устроился в Запорожскую ОВА, чтобы шпионить за ВСУ: задержали еще одного информатора фсб

Киев • УНН

 • 135646 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Контрразведка Службы безопасности задержала в Запорожье еще одного информатора фсб. Чтобы шпионить за ВСУ он в октябре этого года устроился в областную военную администрацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Устроился в Запорожскую ОВА, чтобы шпионить за ВСУ: задержали еще одного информатора фсб

Детали

Находясь в должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА, задержанный пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона. Чтобы получить секретные сведения, российский шпион пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно задержали злоумышленника и тем самым предотвратили передачу разведданных рф.

По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, которое осуществляет техобслуживание военной техники Сил обороны.

Дополнение

Установлено, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою «помощь» в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.

Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и военную технику, которая там находилась. Также он пытался выявить ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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