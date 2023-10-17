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Збирав розвіддані про "Гвардію наступу" МВС: СБУ викрила інформатора розвідки рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Київській області фахівцями військової контррозвідки було затримано «крота» російської розвідки, який збирав дані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів "Гвардії наступу" МВС України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

Збирав розвіддані про "Гвардію наступу" МВС: СБУ викрила інформатора розвідки рф

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Затриманий чоловік перебував на службі у лавах Національної гвардії. Згідно з даними СБУ, інформатор був дистанційно залучений російською воєнною розвідкою до співпраці через популярну ігрову інтернет-платформу.

«За вказівкою російської воєнної розвідки він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів «Гвардії наступу» МВС України. Передусім ворога цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення «Рубіж», - йдеться у повідомленні.

Ворожим поплічником виявися місцевий житель, який співпрацював з агресором ще до своєї мобілізації у Сили оборони України.

Наразі відомо, що збір розвідданих зрадник здійснював у період, коли його залучали до охорони місць розташування військової техніки Сил оборони. Він передавав інформацію російській стороні через месенджер у вигляді медіафайлів з електронними координатами українських об’єктів.

Під час обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ провела спецоперацію і дістала з тилу ворога садиста-бойовика, який виводив на "розстріл" мешканців Херсонщини

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