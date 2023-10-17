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Собирал разведданные о "Гвардии наступления" МВД: СБУ разоблачила информатора разведки рф

Киев • УНН

 • 248960 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Киевской области специалистами военной контрразведки был задержан «крота» российской разведки, который собирал данные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Собирал разведданные о "Гвардии наступления" МВД: СБУ разоблачила информатора разведки рф

Детали

Задержанный мужчина находился на службе в рядах Национальной гвардии. Согласно данным СБУ, информатор был дистанционно привлечен российской военной разведкой к сотрудничеству через популярную игровую интернет-платформу.

«По указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений «Гвардии наступления» МВД Украины. Прежде всего врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения «Рубеж», - говорится в сообщении.

Вражеским пособником оказался местный житель, который сотрудничал с агрессором еще до своей мобилизации в Силы обороны Украины.

Известно, что сбор разведданных предатель осуществлял в период, когда его привлекали к охране мест расположения военной техники Сил обороны. Он передавал информацию российской стороне через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.

Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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