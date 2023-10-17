СБУ провела спецоперацію і дістала з тилу ворога садиста-бойовика, який виводив на "розстріл" мешканців Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Реальний термін ув’язнення отримав учасник окупаційних угруповань рф, що причетний до масових катувань мирних жителів лівобережної Херсонщини. Про це повідомляє УНН, посилаючись на оприлюднену інформацію Служби безпеки України.
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Спецпризначенці СБУ та ЗСУ затримали бойовика у результаті спецоперації на тимчасово окупованій частині регіону. Зловмисника було виведено на підконтрольну територію України, щоб притягнути до відповідальності.
Повідомляється, що фігурант причетний до викрадень і катувань мирних мешканців під час окупації лівобережної Херсонщини.
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«Зловмисник знущався над людьми та погрожував їм вбивством. Задокументовано факти, коли він прострілював ноги викраденим мешканцям області або стріляв поруч з головою потерпілих, імітуючи розстріл», - йдеться в повідомленні.
На сьогодні відомо, що суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За матеріалами української спецслужби, зловмисник отримав 12 років тюремного ув’язнення. Враховуючи, що зловмисник вже був засуджений за державну зраду, суд постановив зловмиснику 15 років за ґратами - за сукупністю злочинів.
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