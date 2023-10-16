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Втік до рф: повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Підозру в державній зраді отримав правоохоронець, що служив у прикордонному загоні на Закарпатті - чоловік втік до країни-агресорки. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Втік до рф: повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті

Деталі

Після зради та втечі, підозрюваний дав велике інтерв’ю одному з російських ЗМІ, зізнавшись, що підривною діяльністю проти України займався ще з 2014 року. Тоді, під час служби на Луганщині, чоловік надавав терористам з так званої "ЛНР" інформацію про розміщення підрозділів Збройних сил України.

Згодом, після початку повномасштабного вторгнення, правоохоронець отримав поранення. Пройшовши реабілітацію, він перевівся на Закарпаття, де очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів.

У своєму поясненні російським паблікам, зрадник вихвалявся, що на новій посаді продовжував передавати дані російським спецслужбам.

"Зрадник вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти — повідомив про це своїм кураторам з Кремля. За їх вказівкою, у складі групи ухилянтів він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти — до москви", — повідомили у ДБР.

Відомо, що родина підозрюваного ніби отримала російське громадянство, вони планують оселитися на Далекому Сході, де зраднику пропонують роботу та житло.

Наразі агенту кремля повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), що передбачає покарання до 15 років ув’язнення. Втікач також отримав підозру в дезертирстві.

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УНН, посилаючись на СБУ, повідомляв про викриття на Дніпропетровщині злочинної схеми продажу у рф стратегічно важливих компонентів.

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