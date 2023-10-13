Продавав рф системи для воєнних баз: СБУ затримала директора заводу в Дніпрі

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Служба безпеки України заявила про викриття на Дніпропетровщині злочинної схеми продажу до росії стратегічно важливих компонентів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Схему продажу до росії комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури організували директор спеціального підприємства та його підлеглий.

За наявними даними, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до рф декілька партій арматурних комплектуючих на більше ніж 2 млн грн.

Продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз, пунктів тимчасової дислокації – як на території рф так і у тимчасово захоплених регіонах України.

Для реалізації оборудки організатори залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, що закуповували товар нібито для власних потреб, але після одержання продукції дніпропетровського заводу переправляли її до рф.

Цитата

«Для маскування «схеми» її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації», - йдеться у повідомленні Служби безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам справи про підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Підозрювані під вартою - їм загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Наразі продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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