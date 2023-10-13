Продавал рф системы для военных баз: СБУ задержала директора завода в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на Днепропетровщине преступной схемы продажи в россию стратегически важных компонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Схему продажи в россию комплектующих для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры организовали директор специального предприятия и его подчиненный.
По имеющимся данным, в течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в рф несколько партий арматурных комплектующих на более чем 2 млн грн.
Продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз, пунктов временной дислокации – как на территории рф так и во временно захваченных регионах Украины.
Для реализации сделки организаторы привлекли несколько подконтрольных компаний на Среднем Востоке, которые закупали товар якобы для собственных нужд, но после получения продукции днепропетровского завода переправляли ее в рф.
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«Для маскировки «схемы» ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию», - говорится в сообщении Службы безопасности.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам дела о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Подозреваемые под стражей - им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
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