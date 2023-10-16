Сбежал в рф: сообщили о подозрении правоохранителю, который служил на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Подозрение в государственной измене получил правоохранитель, служивший в пограничном отряде на Закарпатье - мужчина сбежал в страну-агрессора. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Детали
После измены и побега, подозреваемый дал большое интервью одному из российских СМИ, признавшись, что подрывной деятельностью против Украины занимался еще с 2014 года. Тогда, во время службы на Луганщине, мужчина предоставлял террористам из так называемой "ЛНР" информацию о размещении подразделений Вооруженных сил Украины.
Впоследствии, после начала полномасштабного вторжения, правоохранитель получил ранения. Пройдя реабилитацию, он перевелся на Закарпатье, где возглавил группу киберзащиты отделения связи одного из пограничных подразделений.
В своем объяснении российским пабликам, предатель хвастался, что на новой должности продолжал передавать данные российским спецслужбам.
"Предатель хвастался, что на этой должности он продолжал передавать данные российским спецслужбам. А когда узнал, что его собираются проверять — сообщил об этом своим кураторам из Кремля. По их указанию, в составе группы уклонистов он незаконно пересек границу с Венгрией, в дальнейшем вылетел в Стамбул, а уже оттуда — в москву", — сообщили в ГБР.
Известно, что семья подозреваемого якобы получила российское гражданство, они планируют поселиться на Дальнем Востоке, где предателю предлагают работу и жилье.
Сейчас агенту кремля сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), что предусматривает наказание до 15 лет заключения. Беглец также получил подозрение в дезертирстве.
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