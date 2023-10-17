СБУ провела спецоперацию и достала из тыла врага садиста-боевика, который выводил на "расстрел" жителей Херсонщины

Детали

Спецназовцы СБУ и ВСУ задержали боевика в результате спецоперации на временно оккупированной части региона. Злоумышленник был выведен на подконтрольную территорию Украины, чтобы привлечь к ответственности.

Сообщается, что фигурант причастен к похищениям и пыткам мирных жителей во время оккупации левобережной Херсонщины.

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«Злоумышленник издевался над людьми и угрожал им убийством. Задокументированы факты, когда он простреливал ноги похищенным жителям области или стрелял рядом с головой потерпевших, имитируя расстрел», - говорится в сообщении.

На сегодня известно, что суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. По материалам украинской спецслужбы, злоумышленник получил 12 лет тюремного заключения. Учитывая, что злоумышленник уже был осужден за государственную измену, суд постановил злоумышленнику 15 лет за решеткой - по совокупности преступлений.

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