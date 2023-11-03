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Влаштувався до Запорізької ОВА, щоб шпигувати за ЗСУ: затримали ще одного інформатора фсб

Київ • УНН

 • 135646 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі ще одного інформатора фсб. Щоб шпигувати за ЗСУ він у жовтні цього року влаштувався до обласної військової адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Влаштувався до Запорізької ОВА, щоб шпигувати за ЗСУ: затримали ще одного інформатора фсб

Деталі

Перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу кібербезпеки ОВА, затриманий намагався приховано отримати секретну інформацію про дислокацію ЗСУ та оборонні закупівлі на території регіону. Щоб одержати таємні відомості, російський шпигун намагався використати свій доступ до серверів держустанови.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно затримали зловмисника і тим самим запобігли передачі розвідданих рф.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився житель Запоріжжя, інженер-радіотехнік за освітою. До влаштування в обласну військову адміністрацію він працював на одному з місцевих підприємств, яке здійснює техобслуговування військової техніки Сил оборони.

Доповнення

Встановлено, що у вересні цього року він з власної ініціативи запропонував окупантам свою «допомогу» у війні проти України. Про це він написав в один з російських чат-ботів, створених для збору інформації про переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових регіонах.

Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб та залучив до співпраці. За завданням російської спецслужби зловмисник приховано знімав на телефон виробничі потужності заводу та військову техніку, яка там знаходилася. Також він намагався виявити ремонтні бази та інші логістичні центри українських захисників на території обласного центру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збирав розвіддані про "Гвардію наступу" МВС: СБУ викрила інформатора розвідки рф

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