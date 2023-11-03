Влаштувався до Запорізької ОВА, щоб шпигувати за ЗСУ: затримали ще одного інформатора фсб

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі ще одного інформатора фсб. Щоб шпигувати за ЗСУ він у жовтні цього року влаштувався до обласної військової адміністрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.