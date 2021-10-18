Устраивая забастовки железнодорожников, Ахметов добивается снижения тарифов УЗ - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Железнодорожники, которые 12 октября объявили “итальянский забастовку”, требуя повышения зарплат и смены руководства Укрзализныци, являются членами “Свободного профсоюза железнодорожников” (СПЖД), который контролируется народным депутатом от “Батькивщины” Михаилом Волынцом. Об этом пишет ZN.UA.
Как отмечает издание, депутат Волынец в свою очередь подконтрольный Ринату Ахметову, чьи предприятия занимают около половины всех грузовых перевозок УЗ и пользуются тарифами, не покрывающими себестоимость перевозки руды и угля.
“Члены профсоюза не принимают локомотивы в работу в соответствии с действующими нормами, цепляясь к мелочам. Из-за этого УЗ задерживает перевозки в период пикового сезона вывоз зерна в порты для экспорта”, — пишет канал.
С 1 января 2022 года тарифы на перевозку угля и руды должны повыситься на 30%. Сегодня они находятся ниже себестоимости, что, как пишет журналист, в том числе является причиной не повышения зарплат железнодорожникам.
На то, что забастовка контролируется Ахметовым, указывает и активное освещение забастовки телеканалом, принадлежащему олигарху.
Связь между Ахметовым и Волынцем также четко прослеживается. “Когда в 2015 году ДТЭК Ахметова требовал повышения тарифов на электроэнергию, именно Волынец организовывал протесты шахтеров в Киеве. Когда в сентябре 2020 года Ахметов не мог поделить с Коломойским Криворожский железорудный комбинат (КЖРК), именно Волынец организовывал забастовки на КЖРК. И он уже и не скрывается”, — говорится в публикации.
Всего членами СПЖД являются около 900 сотрудников УЗ. По формату “итальянской забастовки”, они выходят на работу, но выполняют только те функции, которые описаны в должностных инструкциях и не противоречат технике безопасности, находя таким образом формальные поводы для того, чтобы не обслуживать подвижной состав.
Большинство сотрудников УЗ члены Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадима Бубняка. С ними сейчас руководитель УЗ Александр Камишин ведет переговоры о повышении зарплаты. Эта сделка может появиться уже в течение ближайших двух недель.