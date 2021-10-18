Влаштовуючи страйк залізничників, Ахметов домагається зниження тарифів УЗ - журналіст

ukru
19:38 • 74054 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 94684 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 159012 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 143446 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 146225 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158582 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176331 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149868 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159068 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175965 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 159180 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 151915 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124530 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118693 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136568 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 159001 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 151915 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 251209 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247537 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 375940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 53393 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63715 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61893 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97703 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109275 перегляди
Актуальне
Влаштовуючи страйк залізничників, Ахметов домагається зниження тарифів УЗ - журналіст

Влаштовуючи страйк залізничників, Ахметов домагається зниження тарифів УЗ - журналіст

Київ • УНН

 • 12829 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Залізничники, які 12 жовтня оголосили “італійський страйк”, вимагаючи підвищення зарплат і зміни керівництва Укрзалізниці, є членами “Вільної профспілки залізничників” (ВПЗУ), що контролюється народним депутатом від “Батьківщини” Михайлом Волинцем. Про це пише ZN.UA.

Як зазначає видання, депутат Волинець в свою чергу підконтрольний Рінату Ахметову, чиї підприємства займають близько половини всіх вантажних перевезень УЗ і користуються тарифами, які не покривають собівартість перевезення руди і вугілля.

“Члени профспілки не приймають локомотиви в роботу згідно з діючими нормами, чіпляючись до дрібниць. Через це УЗ затримує перевезення в період пікового сезону вивезення зерна в порти для експорту”, — пише канал.

З 1 січня 2022 року тарифи на перевезення вугілля та руди мають підвищитися на 30%. Сьогодні вони знаходяться нижче собівартості, що, як пише журналіст, в тому числі є причиною непідвищення зарплат залізничникам.

На те, що страйк контролюється Ахметовим, вказує і активне висвітлення страйку телеканалом, що належить олігархові.

Зв’язок між Ахметовим і Волинцем також чітко простежується. “Коли в 2015 році ДТЕК Ахметова вимагав підвищення тарифів на електроенергію, саме Волинець організовував протести шахтарів у Києві. Коли у вересні 2020 року Ахметов не міг поділити з Коломойським Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК), саме Волинець організовував страйки на КЗРК. І він вже і не ховається”, — йдеться у публікації.

Всього членами ВПЗУ є близько 900 співробітників УЗ. За форматом “італійського страйку”, вони виходять на роботу, але виконують тільки ті функції, які описані в посадових інструкціях і не суперечать техніці безпеки, знаходячи таким чином формальні приводи для того, щоб не обслуговувати рухомий склад.

Більшість співробітників УЗ є членами Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадима Бубняка. З ними зараз керівник УЗ Олександр Камишін веде переговори про підвищення зарплати. Ця угода може з’явитися вже протягом найближчих двох тижнів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами