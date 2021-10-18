Влаштовуючи страйк залізничників, Ахметов домагається зниження тарифів УЗ - журналіст

Як зазначає видання, депутат Волинець в свою чергу підконтрольний Рінату Ахметову, чиї підприємства займають близько половини всіх вантажних перевезень УЗ і користуються тарифами, які не покривають собівартість перевезення руди і вугілля.

“Члени профспілки не приймають локомотиви в роботу згідно з діючими нормами, чіпляючись до дрібниць. Через це УЗ затримує перевезення в період пікового сезону вивезення зерна в порти для експорту”, — пише канал.

З 1 січня 2022 року тарифи на перевезення вугілля та руди мають підвищитися на 30%. Сьогодні вони знаходяться нижче собівартості, що, як пише журналіст, в тому числі є причиною непідвищення зарплат залізничникам.

На те, що страйк контролюється Ахметовим, вказує і активне висвітлення страйку телеканалом, що належить олігархові.

Зв’язок між Ахметовим і Волинцем також чітко простежується. “Коли в 2015 році ДТЕК Ахметова вимагав підвищення тарифів на електроенергію, саме Волинець організовував протести шахтарів у Києві. Коли у вересні 2020 року Ахметов не міг поділити з Коломойським Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК), саме Волинець організовував страйки на КЗРК. І він вже і не ховається”, — йдеться у публікації.

Всього членами ВПЗУ є близько 900 співробітників УЗ. За форматом “італійського страйку”, вони виходять на роботу, але виконують тільки ті функції, які описані в посадових інструкціях і не суперечать техніці безпеки, знаходячи таким чином формальні приводи для того, щоб не обслуговувати рухомий склад.

Більшість співробітників УЗ є членами Профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадима Бубняка. З ними зараз керівник УЗ Олександр Камишін веде переговори про підвищення зарплати. Ця угода може з’явитися вже протягом найближчих двох тижнів.