Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Владелец АО "Мегабанк" Виктор Суботин будет обращаться в правоохранительные органы относительно использования директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланой Рекрут автомобилей его банка, который находится в процессе ликвидации и продажи активов "Мегабанка" по сильно заниженной цене. Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии УНН.

Я это прочитал из новостей, что на автомобиле - который прошел чуть более 3 тыс. км, новый автомобиль, который стоил как новый автомобиль, который можно было продать и эти деньги направить на задолженность перед кредиторами "Мегабанка", этот автомобиль эксплуатировали... и к сожалению он уже этих денег не стоит... Для меня эта новость она такая... более серьезная, эмоциональная... составляющая - отметил Субботин.

Он указал, что сейчас работа Фонда гарантирования вкладов физических лиц не соответствует по сути своему названию.

Нынешний фонд гарантирования вкладов не соответствует своей деятельности, учитывая то, как они распродают имущество банков, находящихся в стадии ликвидации. Мы посчитали с нашими работниками банка... в среднем они (Фонд - ред.) распродают активы, которые были обеспечены залогами, за 10% от кредитной задолженности. У нас есть кредитная линия, которая была обеспечена активами на минимум 1,5 раза от кредитов - то есть миллиард был обеспечен 1,5 миллиардами гривен, и они продают миллиард который обеспечен активами в 1,5 миллиарда гривен за 100 миллионов гривен. Вот скажите - как можно гарантировать вклады людей, которые вложили в депозиты в свое время, если за 10% распродавать активы? - добавил Субботин.

В то же время по его словам, "Мегабанк" как банк, который находится в процессе ликвидации ничего с этим сделать не может.

"Хочу вам сказать откровенно, что я как владелец банка, который перевели в процесс ликвидации, готовлю заявления и буду их подавать в правоохранительные органы - чтобы они разобрались как так произошло по конкретным примерам это будет в ближайшее время", - подчеркнул Субботин.

Напомним

Во время журналистского расследования, которое проводил УНН, выяснилось, что Рекрут в 2023 году провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировку в сумме более 65 тысяч грн.

В то же время, пресс-служба ФГВФЛ в 2022-2023 годах сообщала всего о трех международных мероприятиях, которые проходили за рубежом при личном участии Светланы Рекрут.

Кроме того, в ходе расследования УНН узнал, что Светлана Рекрут неоднократно использовала для поездок за границу два автомобиля Toyota Camry, которые принадлежат АО "Мегабанк", находящегося в процессе ликвидации с июля 2022 года.

Одним из автомобилей она начала пользоваться в октябре 2022 года.

В соответствии с Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" имуществом банка, находящегося в процессе ликвидации, может пользоваться с целью экономии исключительно представитель ФГВФЛ, который входит в состав временной администрации. По данным сайта youcontrol, Светлана Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

В ответах на журналистские запросы ФГВФЛ утверждает, что Светлана Рекрут пользовалась автомобилями, которые принадлежат АО "Мегабанк" исключительно для командировок и с целью экономии средства.

Однако, по данным УНН, она 22 сентября 2022 года выезжала за границу на автомобиле Toyota Camry, принадлежащем АО "Мегабанк", вместе с родителями Валерием и Валентиной Рекрут. Вернулись они в Украину через три дня 25 сентября 2022 года.

Стоит отметить, что путешествовала Светлана Рекрут с четверга по воскресенье, а значит вряд ли она на выходных с родителями на авто ликвидируемого банка ездила в служебную командировку.

Кроме того, УНН сообщал, что если бы Светлана Рекрут действительно хотела сэкономить в поездках за границу, она бы воспользовалась поездом или автобусом, а не занижала бы сознательно стоимость автомобилей, которыми по закону не имела права пользоваться и которые ФГВФЛ обязан продать, чтобы рассчитаться по обязательствам АО "Мегабанк".

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина направила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции депутатский запрос с просьбой проверить информацию о поездках Светланы Рекрут. По данным Южаниной, НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов Рекрут при использовании ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку".

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.