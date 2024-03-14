россияне ударили по радиотехническим объектам Сумщины: выведены из строя передатчики телерадиовещания

российские военные нанесли удары по радиотехническим объектам Сумской области. Вследствие повреждений часть территории Сумщины не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал. Об этом в четверг сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

российские преступники нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам Сумской области. Временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце. Вследствие повреждений часть территории области (временно) не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал - говорится в сообщении ОВА.

Кроме того, в ОВА предупреждают о возможных перебоях с мобильной связью.

"Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению. Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Дополнение

Армия рф в ночь на 14 марта нанесла массированную атаку БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.