путин просто повторил свою "ядерную" риторику, которая является безответственной - в США отреагировали на угрозы кремля

россия жестоко вторглась в Украину без провокации или оправдания, комментарии Путина о ядерном оружии - безрассудные и безответственные на протяжении всего конфликта.

Об этом шла речь на конференции пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

Детали

На вопрос был ли президент США проинформирован об интервью Путина и его комментарии относительно ядерного оружия, пресс-секретарь Белого дома ответила следующее:

Президент (Байден), конечно, в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин снова повторил ядерную доктрину России (...) ядерная риторика России была безрассудной и безответственной на протяжении всего конфликта. Это - это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации или оправдания. И мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку они - защищают свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии. - сказала Карин Жан-Пьер.

Итак, вы сказали, будто путин просто повторил свою ядерную позицию - спросил впоследствии журналист.

Да, - ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним,

В интервью российским государственным СМИ, президент рф владимир путин заявил, что россия готова к возможности ядерной войны, хотя такой сценарий не стоит на повестке дня.

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