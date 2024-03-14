Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко

Увеличение локализации производства оборонной продукции станет двигателем роста украинской экономики. Об этом сказала первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором, передает УНН.

Детали

Юлия Свириденко отметила, что Украина имеет несколько важных задач для стимулирования развития экономики, основные среди которых - покрытие дефицита бюджета и привлечение инвестиций в украинский бизнес.

Этого баланса можно достичь за счет локализации всего производства в Украине. В то же время правительство сфокусировано на локализации производства оборонной промышленности. Недавно мы уже приступили к производству тяжелых машин для разминирования и продолжим производить все, в чем нуждается наша армия - сказала она.

Для усиления процесса локализации правительство внедряет национальную программу "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку украинского производителя. Кроме того, инвестиции в частный сектор стимулируются через программы страхования, которые Украина вводит вместе с международными партнерами - ЕБРР, ЕИБ, IFC, экспортно-кредитными агентствами разных стран. Отмечается, что увеличивая объемы локального производства правительство ориентируется не только на внутреннее потребление, но и на диверсификацию экспорта, поскольку прямое финансирование и гарантии поддержки экспорта обеспечат Украине экономическое развитие в короткий срок.

Юлия Свириденко подчеркнула, что Украине нужна экспертная поддержка и координация американских коллег в правительственных инициативах, в частности, в проектах по поддержке малого и среднего предпринимательства, международной помощи и тому подобное.

Напомним

К оборонной сфере Украины относят около 500 предприятий, которые работают над конструированием, производством, ремонтом и обслуживанием всего, что помогает Силам обороны. В 2023 году украинская оборонная промышленность произвела втрое больше чем за 2022 год, а возможности на 2024 год превышают прошлогодние в 6 раз.

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