В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера

Нидерландский популистский лидер Герт Вилдерс отказался от своей заявки на пост премьер-министра Нидерландов, несмотря на победу его партии на выборах 2023 года, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

"Я смогу стать премьер-министром только в том случае, если все партии в коалиции поддержат это. Этого не было", - написал Вилдерс в X.

"Я хотел бы правый кабинет. Меньше убежища и иммиграции", - отметил Вилдерс в своем посте в среду вечером, добавив при этом, что "любовь к моей стране и избирателю является большой и важнее моей собственной позиции".

Его правая Партия свободы (PVV) получила наибольшее количество голосов в прошлом году, но для формирования коалиции ей нужна была поддержка других партий.

60-летний Вилдерс провел месяцы в переговорах с правоцентристскими партиями VVD, NSC и фермерскими партиями BBB, пытаясь сформировать коалиционное правительство.

По данным нидерландской общественной телекомпании NOS, лидеры этих трех партий на этой неделе настаивали на том, что единственный способ двигаться вперед - это если все четыре партийных лидера согласятся не иметь роли в правительстве.

Переговоры PVV с тремя другими партиями по составу нового правительства продолжаются. Переговорщик, возглавляющий последний раунд переговоров, завершившийся во вторник, должен представить свой отчет парламенту в четверг.

Пока не было понятно, появилась ли компромиссная фигура на должность премьер-министра.

В четверг ожидаются парламентские дебаты по этому вопросу.

Дополнение

Победа PVV в прошлом году не только поразила нидерландскую политику, но и имела последствия для всей Европы, поскольку Нидерланды являются одним из членов-основателей нынешнего Европейского Союза.

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