Власти выделили на армию и оборонную безопасность более 1 трлн гривен в 2023 году

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“Более 1 трлн грн будет направлено на армию и безопасность страны в 2023 году, согласно проекту госбюджета, который мы вчера передали в Верховную Раду. Другие ключевые расходы — это пенсии, медицина и образование”, – написал Шмыгаль в своем Телеграм.

Детали

Премьер-министр добавил, что Правительство сейчас работает над тремя направлениями для финансирования дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов. В частности, ведутся переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно программы макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. Украина планирует привлечь аналогичные суммы от программ с США и МВФ.

Дополнение

Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов.

Как сообщил Шмыгаль, ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%.