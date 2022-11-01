Влада виділила на армію та оборонну безпеку понад 1 трлн гривень у 2023 році

Цитата

“Більше 1 трлн грн буде направлено на армію та безпеку країни у 2023 році, згідно з проєктом держбюджету, який ми вчора передали до Верховної Ради. Інші ключові видатки — це пенсії, медицина та освіта”, – написав Шмигаль у своєму Телеграм.

Деталі

Прем’єр-міністр додав, що Уряд зараз працює над трьома напрямками для фінансування дефіциту бюджету, який складе 38 млрд доларів. Зокрема, ведуться перемовини з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Україна планує залучити аналогічні суми від програм зі США та МВФ.

Доповнення

Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів.

Як повідомив Шмигаль, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.