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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Фінальна редакція Бюджету-2023: як змінились основні показники

Фінальна редакція Бюджету-2023: як змінились основні показники

Київ • УНН

 • 212800 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і навів оновлені основні показники, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Шмигаль, до другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.

Видатки складатимуть 2,6 трлн грн. Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн.

"Пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів", - наголосив Шмигаль.

Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес.

"Тепер очікуємо на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді", - резюмував Шмигаль.

Додамо

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, згідно оновленого прогнозу Мінекономіки станом на 29 жовтня 2022: курс гривні до долара США, в середньому за період 42,2 грн/дол.

На кінець 2023-го року 45,8 грн/дол. (замість 50 грн/дол., як було у першому читанні).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін проголосував Бюджет-2023 у фінальній редакції - тепер його чекають у Раді

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