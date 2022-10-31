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Финальная редакция Бюджета-2023: как изменились основные показатели

Финальная редакция Бюджета-2023: как изменились основные показатели

Киев • УНН

 • 212794 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и привел обновленные основные показатели, передает УНН.

Детали

Как сообщил Шмыгаль, ко второму чтению правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%.

Бюджет-2023 планируется с учетом 1,3 трлн грн доходов. Благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям предлагаем увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн.

Расходы составят 2,6 трлн грн. Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии россии (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ. В целом ко второму чтению в проекте госбюджета расходная часть выросла на 66,8 млрд грн.

"Приоритет №1 – безопасность и оборона – остается неизменным. Направляем на борьбу с оккупантами более 1 трлн грн, это более 18% ВВП. Финансируем украинскую армию самостоятельно за счет внутренних ресурсов", - подчеркнул Шмыгаль.

Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Будем покрывать его за счет помощи партнеров. Нам нужно привлечь 38 млрд долларов. Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров. Двигаемся в этом направлении и имеем все основания рассчитывать на прогресс.

"Теперь ожидаем быстрого голосования проекта бюджета в Верховной Раде", - резюмировал Шмыгаль.

Добавим

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, согласно обновленному прогнозу Минэкономики по состоянию на 29 октября 2022 года: курс гривны к доллару США, в среднем за период 42,2 грн/долл.

На конец 2023-го года 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн/долл., как было в первом чтении).

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