Власти США решили передать в аренду часть акватории Мексиканского залива под добычу ресурсов

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министерство внутренних дел США, в сферу ответственности которого входят, в том числе, природные ресурсы, намеренно передать в аренду 312,8 тыс. кв. километров прибрежных территорий в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабама и Флориде под разведку и разработку нефтегазовых месторождений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление первого заместителя главы ведомства Дэвид Бернхардт, слова которого приводятся на сайте министерства.