Власти США решили передать в аренду часть акватории Мексиканского залива под добычу ресурсов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министерство внутренних дел США, в сферу ответственности которого входят, в том числе, природные ресурсы, намеренно передать в аренду 312,8 тыс. кв. километров прибрежных территорий в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабама и Флориде под разведку и разработку нефтегазовых месторождений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление первого заместителя главы ведомства Дэвид Бернхардт, слова которого приводятся на сайте министерства.
“Ответственная разработка наших энергоресурсов на море является столпом американской стратегии энергетического доминирования. Серьезная программа по добыче ресурсов в прибрежной полосе даст возможность поддержать десятки тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и позволит нам отапливать дома, заправлять машины и питать нашу экономику ”, - сказал Бернхардт. При этом первый заместитель министра заверил, что в США применяются самые высокие в мире стандарты технологической безопасности при добыче нефти и газа.
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Всего власти США намерены предложить 312,8 тыс. кв. километров (77,3 млн акров) на шельфе в Мексиканском заливе. Речь идет о побережье пяти штатов — Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды. Начало продаж намечено на 21 марта этого года. В министерстве отмечают, что это станет крупнейшей сделкой в истории США.
Полученные средства будут перечислены непосредственно Минфином, в бюджеты штатов, а также в фонды по сохранению природы. Условия аренды будут включать в себя применение в обязательном порядке меры по защите биологических ресурсов, смягчения потенциального негативного воздействия на окружающую среду и предотвращения возможных конфликтов.
Напомним, профессор Стивен Хокинг прокомментировал решение Президента США Дональда Трампа с выхода Соединенных Штатов из Парижской климатического соглашения и заявил, что это может привести к “переломного момента”, который “превратит Землю в Венеру”.