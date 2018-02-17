Влада США вирішила передати в оренду частину акваторії Мексиканської затоки під видобуток ресурсів

“Відповідальна розробка наших енергоресурсів на морі є стовпом американської стратегії енергетичного домінування. Серйозна програма з видобутку ресурсів у прибережній смузі дасть можливість підтримати десятки тисяч добре оплачуваних робочих місць і дозволить нам опалювати будинки, заправляти машини і живити нашу економіку”, — сказав Бернхардт. При цьому перший заступник міністра запевнив, що в США застосовуються найвищі в світі стандарти технологічної безпеки при видобутку нафти і газу.

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Всього влада США має намір запропонувати 312,8 тис. кв. кілометрів (77,3 млн акрів) на шельфі в Мексиканській затоці. Йдеться про узбережжя п’яти штатів — Техасу, Луїзіани, Міссісіпі, Алабами і Флориди. Початок продажу намічено на 21 березня цього року. У міністерстві зазначають, що це стане найбільшою угодою в історії США.

Отримані кошти будуть перераховані безпосередньо мінфіну, до бюджетів штатів, а також до фондів по збереженню природи. Умови оренди будуть включати в себе застосування в обов’язковому порядку заходів щодо захисту біологічних ресурсів, пом’якшення потенційного негативного впливу на навколишнє середовище і запобігання можливих конфліктів.

Нагадаємо, професор Стівен Хокінг прокоментував рішення Президента США Дональда Трампа із виходу Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди та заявив, що це може призвести до “переломного моменту”, який “перетворить Землю на Венеру”.