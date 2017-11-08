Власти Саудовской Аравии изымут активы у подозреваемых в коррупции в 800 млрд долларов

Отмечается, что по подозрению в коррупции были задержаны несколько крупных бизнесменов. Общее количество задержанных составило 60 человек.

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По сведениям издания, значительная часть активов находится за границей, что затруднит их возвращения и передачу в собственность государства.

Напомним, Саудовская Аравия начала замораживать счета после задержаний принцев и других высокопоставленных чиновников в субботу.