Власти Саудовской Аравии изымут активы у подозреваемых в коррупции в 800 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Власти Саудовской Аравии намерены изъять у обвиняемых в коррупции принцев и министров активы на сумму 800 млрд долларов. Об этом пишет Wall Street Journal, передает УНН.
Отмечается, что по подозрению в коррупции были задержаны несколько крупных бизнесменов. Общее количество задержанных составило 60 человек.
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По сведениям издания, значительная часть активов находится за границей, что затруднит их возвращения и передачу в собственность государства.
Напомним, Саудовская Аравия начала замораживать счета после задержаний принцев и других высокопоставленных чиновников в субботу.