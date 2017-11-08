Влада Саудівської Аравії вилучить активи у підозрюваних в корупції на 800 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Влада Саудівської Аравії мають намір вилучити у звинувачених в корупції принців і міністрів активи на суму 800 млрд доларів. Про це пише Wall Street Journal, передає УНН.
Зазначається, що за підозрою в корупції були затримані кілька великих бізнесменів. Загальна кількість затриманих склала 60 осіб.
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За відомостями видання, значна частина активів перебуває за кордоном, що ускладнить їх повернення і передачу у власність держави.
Нагадаємо, Саудівська Аравія почала заморожувати рахунки після затримань принців і інших високопоставлених чиновників в суботу.