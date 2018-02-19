Власти РФ назвали имя нападавшего на церковь в Дагестане
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Российские власти идентифицировали личность нападавшего, который накануне убил из охотничьего ружья пятерых человек в православной церкви в дагестанском городе Кизляр, прежде чем был застрелен правоохранителями - злоумышленником оказался 22-летний местный житель Халил Халилов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Все убитые являются женщинами. Трое из четырех раненых - военнослужащие Росгвардии.
Ответственность за нападение в Кизляре взяла на себя группировка "Исламское государство", заявление следующего содержания обнародовало близкое к экстремистам информационное агентство Amaq. В то же время в этом заявлении нет никаких доказательств, подтверждающих такие утверждения.
Патриарх РПЦ Кирилл оценил нападение как "провокацию, направленную на разжигание ненависти между православными и мусульманами, которые веками жили рядом в мире на Кавказе".