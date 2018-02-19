Влада РФ назвала ім'я нападника на церкву в Дагестані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російська влада ідентифікувала особу нападника, який напередодні вбив із мисливської рушниці п’ятьох людей у православній церкві в дагестанському місті Кізляр, перш ніж був застрелений правоохоронцями - зловмисником виявився 22-річний місцевий житель Халіл Халілов, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Усі вбиті є жінками. Троє з чотирьох поранених – військовослужбовці Росгвардії.
Відповідальність за напад у Кізлярі взяло на себе угруповання "Ісламська держава", заяву такого змісту оприлюднило близьке до екстремістів інформаційне агентство Amaq. Водночас у цій заяві немає жодних доказів, що підтверджують такі твердження.
Патріарх РПЦ Кіріл оцінив напад як "провокацію, спрямовану на розпалювання ненависті між православними та мусульманами, що століттями жили поруч у мирі на Кавказі".