Власти Германии отзывает в мастерские почти 60 тысяч дизельных авто Mercedes
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) распорядилось отозвать в мастерские около 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI. Об этом сообщила в субботу газета Bild, информирует УНН.
По информации ведомства, компания Daimler использовала в этих внедорожниках экологического стандарта пятое нелегальное программное обеспечение, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ.
KBA намерено расширить расследование по делу о манипуляциях с показателями выхлопов. О подозрениях относительно того, что в модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI могло использоваться недопустимое ПО, стало известно широкой общественности в апреле этого года. В концерне подтвердили отзыв и отметили, что намерены принять юридические меры для защиты от обвинений в мошенничестве.
Как сообщал УНН, в начале года Ford отозвал почти 1 млн автомобилей.