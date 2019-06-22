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Власти Германии отзывает в мастерские почти 60 тысяч дизельных авто Mercedes

Киев • УНН

 • 10717 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA) распорядилось отозвать в мастерские около 60 тысяч дизельных автомобилей модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI. Об этом сообщила в субботу газета Bild, информирует УНН.

Власти Германии отзывает в мастерские почти 60 тысяч дизельных авто Mercedes

По информации ведомства, компания Daimler использовала в этих внедорожниках экологического стандарта пятое нелегальное программное обеспечение, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ.

KBA намерено расширить расследование по делу о манипуляциях с показателями выхлопов. О подозрениях относительно того, что в модели Mercedes-Benz GLK 220 CDI могло использоваться недопустимое ПО, стало известно широкой общественности в апреле этого года. В концерне подтвердили отзыв и отметили, что намерены принять юридические меры для защиты от обвинений в мошенничестве.

Как сообщал УНН, в начале года Ford отозвал почти 1 млн автомобилей.

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