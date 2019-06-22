Влада Німеччини відкликає у майстерні майже 60 тисяч дизельних авто Mercedes
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Федеральне автотранспортне відомство ФРН (KBA) розпорядилося відкликати в майстерні близько 60 тисяч дизельних автомобілів моделі Mercedes-Benz GLK 220 CDI. Про це повідомила в суботу газета Bild, інформує УНН.
За інформацією відомства, компанія Daimler використовувала в цих позашляховиках екологічного стандарту п’яте нелегальне програмне забезпечення, яке дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин.
KBA має намір розширити розслідування у справі про маніпуляції з показниками вихлопів. Про підозри щодо того, що в моделі Mercedes-Benz GLK 220 CDI могло використовуватися неприпустиме ПО, стало відомо широкій громадськості в квітні цього року. У концерні підтвердили відгук і відзначили, що мають намір вжити юридичні заходи для захисту від звинувачень в шахрайстві.
Як повідомляв УНН, на початку року Ford відкликав майже 1 млн автомобілів.