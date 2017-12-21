Власть не может найти желающего занять пост главы НБУ - нардеп

“То, что сегодня в повестке дня нет вопроса снятия Валерии Гонтаревой и назначения нового руководителя регулятора, может быть связано с тем, что до сих пор нет договоренности по кандидатуре преемника нынешнего главы Нацбанка. Кроме того, я не исключаю, что нет желающих занимать пост, который является несамостоятельным при нынешней власти. Ситуация с отсутствием главы НБУ выгодна олигархическим кланам, чтобы не было человека, несшего персональную ответственность за все происходящее. Остается только требовать назначения руководителя Нацбанка”, — отметил О.Березюк.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 21 декабря, Верховная Рада Украины может рассмотреть вопрос отставки главы Нацбанка В.Гонтаревой, и назначить нового руководителя регулятора.