Влада не може знайти охочого на посаду голови НБУ - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогоднішній день влада не може знайти людину на посаду голови Національного бака України, який погодиться на повну залежність від Адміністрації Президента. Про це в кулуарах парламенту кореспонденту УНН заявив народний депутат України, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
“Те, що сьогодні на порядку денному немає питання зняття Валерії Гонтаревої і призначення нового керівника регулятора, може бути пов’язано з тим, що досі немає домовленості щодо кандидатури наступника нинішнього голови Нацбанку. Крім того, я не виключаю, що немає охочих обіймати пост, який є несамостійним при нинішній владі. Ситуація з відсутністю голови НБУ вигідна олігархічним кланам, щоб не було людини, яка б несла персональну відповідальність за все, що відбувається. Залишається тільки вимагати призначення керівника Нацбанку”, — зазначив О.Березюк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 21 грудня, Верховна Рада України може розглянути питання відставки глави Нацбанку В.Гонтаревої, і призначити нового керівника регулятора.