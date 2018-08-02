Власти Мексики нашла черные ящики упавшего в Дуранго самолета

“Черные ящики были найдены, они в нашем распоряжении”, — сказал Фонсека Гусман, добавив, что речь идет о параметрическом и голосовом самописцах. По его словам, расследование обстоятельств случившегося “может занять много времени”, скорость расшифровки данных самописцев будут зависеть от того, насколько серьезно они были повреждены при падении.

На борту лайнера мексиканской авиакомпании Aeromexico находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа, из них 98 получили травмы, никто не погиб. К настоящему времени, согласно информации Aeromexico, из больниц выписались уже 64 человека.

Как сообщал УНН, один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения.