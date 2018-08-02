Власти Мексики нашла черные ящики упавшего в Дуранго самолета

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30943 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94908 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121420 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129124 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167792 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152851 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140685 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130397 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180308 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Власти Мексики нашла черные ящики упавшего в Дуранго самолета

Власти Мексики нашла черные ящики упавшего в Дуранго самолета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Бортовые самописцы самолета Embraer 190, упавшего 31 июля в мексиканском штате Дуранго найдены. Об этом сообщил в среду глава Управления гражданской авиации латиноамериканской страны Луис Херардо Фонсека Гусман в эфире радиостанции Noticias MVS, информирует УНН.

“Черные ящики были найдены, они в нашем распоряжении”, — сказал Фонсека Гусман, добавив, что речь идет о параметрическом и голосовом самописцах. По его словам, расследование обстоятельств случившегося “может занять много времени”, скорость расшифровки данных самописцев будут зависеть от того, насколько серьезно они были повреждены при падении.

На борту лайнера мексиканской авиакомпании Aeromexico находились 103 человека: 99 пассажиров и четыре члена экипажа, из них 98 получили травмы, никто не погиб. К настоящему времени, согласно информации Aeromexico, из больниц выписались уже 64 человека.

Как сообщал УНН, один из пассажиров самолета, разбившегося в Мексике снял на видео момент падения.

Украинские Национальные Новости

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