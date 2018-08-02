Влада Мексики знайшла чорні скриньки літака, що впав в Дуранго
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Бортові самописці літака Embraer 190, що впав 31 липня в мексиканському штаті Дуранго, знайдені. Про це повідомив в середу глава Управління цивільної авіації латиноамериканської країни Луїс Херардо Фонсека Гусман в ефірі радіостанції Noticias MVS, інформує УНН.
“Чорні ящики були знайдені, вони в нашому розпорядженні”, — сказав Фонсека Гусман, додавши, що мова йде про параметричні і голосові самописці. За його словами, розслідування обставин того, що сталося “може зайняти багато часу”, швидкість розшифровки даних самописців буде залежати від того, наскільки серйозно вони були пошкоджені під час падіння.
На борту лайнера мексиканської авіакомпанії Aeromexico знаходилися 103 людини: 99 пасажирів і чотири члени екіпажу, з них 98 отримали травми, ніхто не загинув. До теперішнього часу, згідно з інформацією Aeromexico, з лікарень виписалися вже 64 людини.
Як повідомляв УНН, один з пасажирів літака, що розбився в Мексиці зняв на відео момент падіння.