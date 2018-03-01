Власти Литвы замалчивали проблему качества продуктов питания с 2011 года

Речь идет о Минсельхозе, Минюсте, Госпродветслужбе, Госпотребслужбе. Зная о проблеме, ни одно из этих ведомств не проявило инициативы в ее решении на протяжении 8 лет. Госпродветслужба попыталась выяснить, по чьей вине были созданы условия для дискриминации литовских потребителей только в прошлом году. Но в ходе ведомственного исследования не было данных о том, что продукты не отвечают стандартам качества ЕС.

Результаты расследования прокомментировала экс-министр сельского хозяйства Виргиния Балтрайтене. Она отметила, что на время своего правления была убеждена в необходимости решать проблему качества продуктов питания на уровне ЕС, а не на уровне отдельных стран.

Напомним, ранее в ЕС разгорелся скандал касательно качества продаваемых продуктов питания. Сразу несколько стран заявили о том, что производители поставляют на рынки Восточной Европы продукты более низкого качества, чем на рынки стран Западной Европы. О недопустимости такой продуктовой дискриминации заявили Польша, Чехия, Литва, Словакия, Венгрия.

Премьер Болгарии и вовсе обвинил страны ЕС в продовольственном “апартеиде”.

Небеспочвенность негодования этих стран подтвердило исследования рынков, проведенное Европейским парламентом. В его заключении было сказано: “качество пищевых продуктов, продаваемых в Центрально-Восточной Европе, хуже, чем в западных странах”.

Что же касается Украины, то эксперты не исключают, что и наши рынки тоже могут быть наполнены европейскими товарами более низкого качества, чем магазины западной Европы.